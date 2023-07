Intrigo Frattesi | arriva la settimana chiave

(Di domenica 2 luglio 2023) Ci sono trattative di calciomercato che possono trovare la strada giusta o un indirizzo più plausibile proprio quando tutto potrebbe apparire fermo. È lì che non bisogna far calare l'attenzione, ...

Ci sono trattative di calciomercato che possono trovare la strada giusta o un indirizzo più plausibile proprio quando tutto potrebbe apparire fermo. È lì che non bisogna far calare l'attenzione, ...Per quanto riguarda il mercato nerazzurro, invece, l'apertura è la seguente: 'Inter,Brozovic. Perserve Onana'. Gli altri titoli di giornata: 'Orsolini per la Lazio, Fiorentina ...E se fosse tutta una manovra per strappareall'Inter Attenzione perché tra Roma e Sassuolo l'asse si rafforza : ieri a Milano i due dirigenti, Tiago Pinto e Giovanni Carneval i, hanno formalizzato l'accordo per il trasferimento dei ...

GdS - Intrigo Frattesi: la Roma ha i soldi (e lo sconto), il Milan chiede un incontro. L'Inter lavora... Fcinternews.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Napoli, via libera alla Juventus per un centrocampista Situazione di mercato in divenire fra i due club Sono giorni caldi a Torino, l'insediamento di Cristiano Giuntoli sarà ufficializzato a breve.