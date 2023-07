Intimidazioni e minacce all’università. Di cosa c’è bisogno secondo Cesare Greco

Leggi su formiche

(Di domenica 2 luglio 2023) Una zampa di volpe in una busta accompagnata da neanche tanto velate. Un’intimidazione in perfetto stile mafioso, e non per una gara d’appalto a Corleone o a San Luca, ma per un concorso a cattedra di Diritto Costituzionale nel più antico Ateneo del mondo occidentale, l’Alma Mater di Bologna. Da anni, ormai, si susseguono gli scandali per concorsi universitari truccati per favorire allievi scarsamente capaci, parenti, amici, amanti. Da anni candidati per questi concorsi denuncianosulla carriera, brogli, favoritismi indecenti. Da anni i tribunali amministrativi annullano concorsi universitari di cui spesso sono interessate anche le procure della repubblica. Da anni le università italiane sono fuori dai gradini più alti delle classifiche internazionali. La settima potenza industriale del mondo, la terza ...