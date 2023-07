Intervista a Matteo Renzi | domani sera a Zona Bianca

(Di domenica 2 luglio 2023) Nell’appuntamento del 3 luglio si parlerà delle proteste in Francia, dell’omicidio di Primavalle e del caso della piccola Kata, lunedì 3 luglio, torna l’appuntamento estivo del lunedì con “”, il programma condotto da Giuseppe Brindisi in primata su Retequattro che, per tutto il mese di luglio, sarà in onda due volte a settimana, il lunedì e il mercoledì. Al centro della puntata un’al leader di Italia Vivacon cui si affronterà, tra i vari argomenti, il tema delle violente proteste che si sono sviluppate in Francia negli ultimi giorni. Nel corso dellata, ampio spazio sarà dedicato al tragico omicidio di Michelle Causo, avvenuto a Primavalle, al termine di una lite con il suo aguzzino. E ancora, una ...

La proposta diSalvini, lanciata dalle colonne del 'Corriere della sera' prima dell'incontro ... "Forza Italia - puntualizza Maurizio Gasparri, unico azzurro a commentare l'- è ...In un'al Corriere,Salvini gioca una mossa sulla scacchiera delle elezioni europee, ma che ha in realtà destinatari e anche bersagli in patria e nella coalizione di governo. In ...Il segretarioSalvini in un'domenica mattina ha rassicurato tutti. Il voto è fissato nell'aula della Camera per martedì. ©

Il leader del Carroccio gioca una mossa sulla scacchiera delle elezioni europee, ma il bersaglio è la coalizione di governo ...