Inter Under-23 tra realtà e utopia | come sarebbe la rosa di Chivu

Leggi su inter-news

(Di domenica 2 luglio 2023) L’-23 è una squadra che oggi – purtroppo – non esiste ma potrebbe esistere tranquillamente in Serie C. A giudicare dal numero di giovani controllati, in uscita dal proprio vivaio ma non solo, la seconda squadraista non è utopicapotrebbe sembrare. Vediamo insieme qualeoggi lacompleta a disposizione del tecnico…SQUADRA B – Il percorso degli ormai ex Primavera e soprattutto il rientro alla base dei giovani ceduti in prestito nella passata stagione fa paura. Nel senso numerico del termine. L’si ritrovaogni estate con unaextra large, che Simone Inzaghi – ovviamente – non allenerà nel suo complesso. Il lavoro del Direttore Sportivo Piero Ausilio in queste prime ...