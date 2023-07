Inter | per la difesa tornano in auge due nomi già trattati in passato | cosa cambia ora

(Di domenica 2 luglio 2023) L'sta ancora cercando il sostituto di Skriniar. Come scrive Tuttosport, si tornerà su obiettivi già sondati in...

Paulo Dybala e Lautaro Martinez stanno trascorrendo i loro ultimi giorni di vacanza insieme prima dell'inizio della nuova stagione con Roma ed. I due si trovavano in toscanail matrimonio di Correa ...Commentaprimo Salutato il Manchester United , David De Gea sta pensando se rinnovare con il suo vecchio club oppure accasarsi altrove da svincolato. Tra le diverse ipotesi sul tavolo dello spagnolo, ...(Photo by Anne - Christine POUJOULAT / AFP) Il proprietario di maggioranza dell'Miami, Jorge ... Sono stato lìtre anni. Un anno e mezzo molto intensamente. Ho avuto molte conversazioni con ...

Come riporta Gazzetta.it l’Inter ha deciso di blindare il nuovo arrivato Thuram con una clausola rescissoria di 95 milioni. «All’Inter è arrivato a parametro zero, ma per il club di viale della Libera ...L'Inter è particolarmente attiva in questa prima fase di calciomercato estivo soprattutto per le uscite: Brozovic è ormai destinato a diventare un giocatore ...