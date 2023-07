Inter nulla da fare Azpilicueta | presto l’annuncio dell’Atletico Madrid

Leggi su inter-news

(Di domenica 2 luglio 2023) L’si rassegna al colpo sfumato di Cesar: secondo Marca.com moltoil difensore sarà presentato ufficialmente dall’Atletico. Le ultime. COLPO DEFINITIVAMENTE SFUMATO ? L’Atleticotornerà ad allenarsi, in vista della prossima stagione, venerdì 7 luglio. In ottica calciomercato, come riferito da Marca.com, il club continua a lavorare e nei prossimi giorni ci saranno annunci importanti. Prevista moltola presentazione di quattro giocatori, con un occhio di riguardo a quella di Cesar, colpo a questo punto definitivamente sfumato in ottica(vedi QUI).-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...