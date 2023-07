Inter Miami | accordo con Messi | il presidente Mas svela quanto guadagnerà

(Di domenica 2 luglio 2023) L’arrivo di Lionelall’è qualcosa su cui Jorge Mas, proprietario della squadra che milita in MLS, lavora ormai da tre anni: “Abbiamo cominciato molti anni fa, con tante conversazioni con Jorge, il padre di Leo. Sono stato in Qatar per vederlo con la maglia dell’Argentina, ci abbiamo lavorato duro”. E sulla somma che percepirà l’attaccante, è stato proprio lui a dichiarare: “Annualmente circa 50-60 milioni, decisivo è stato anche il contributo di ‘Apple’ e della MLS”. La durata del contratto è ancora ignota. SportFace.

Le parole di Jorge Mas, proprietario dell', sul trasferimento di Lionel Messi nel club della Florida Jorge Mas, proprietario dell', ha parlato a El Pais di Lionel Messi. LE PAROLE - Messi Un'operazione cominciata tre ...Il trasferimento di Lionel Messi all'in MLS è stato ufficializzato da qualche settimana. Un vero e proprio colpaccio per il campionato americano. E adesso emergono alcuni importanti dettagli sul contratto del campione del ...(Photo by Anne - Christine POUJOULAT / AFP) Il proprietario di maggioranza dell', Jorge Mas, ha rilasciato un'intervista a El País in cui parla della sua fede madridista e anche di Leo ...

Messi e il contratto con l'Inter Miami: rivelate le cifre dell'ingaggio Corriere dello Sport

Messi all’Inter Miami: svelato il clamoroso stipendio. C’è lo zampino di Apple per finanziare l’arrivo della Pulce argentina Jorge Mas, proprietario dell’Inter Miami, ha parlato a El Pais di Lionel Me ...Domani la camera ardente del campione della Lazio. Gli americano sognano Di Maria. Altro colpo dei reds. In Austria vince il solito Verstappen ...