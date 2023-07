Inter | il piano per lanciare Pio Esposito | dal Mondiale Under 20 all'occasione di mercato

(Di domenica 2 luglio 2023) Giornate diimportante per l’, che oggi avrà un incontro col Sassuolo per parlare dell’affare Frattesi. Poi...

...principali campionati di Argentina e Brasile In questa domenica 2 luglio troviamo in primo...30 Cincinnati - New England Revolution 01:30 Columbus Crew - New York Red Bulls 01:30Miami - ...E questo non tanto sulmeramente calcistico, anche perché il confronto con Milan esarebbe stato ed è improponibile - bensì su quello imprenditoriale in senso ampio. Proprio Aleotti, ......Lautaro nell'del prossimo anno. Marcus Thuram Potrebbe senz'altro esserlo, anche se al momento non viene percepito propriamente come tale. Il peso specifico di Lukaku è sempre in primo...

Frattesi, il piano dell'Inter: i soldi di Brozovic e Mulattieri Corriere dello Sport

La trattativa tra Inter e United per Onana ancora non è iniziata, ma i nerazzurri hanno pronta l'eventuale alternativa.Il club inglese vuole cedere l'attaccante solo a titolo definitivo. L'Inter aspetta di cedere il portiere per formulare l'offerta ...