Inter | Brozovic | il suo post d’addio fa infuriare i tifosi FOTO | “Ha tirato fuori il peggio di sé Questa è l’ennesima prova…”

(Di domenica 2 luglio 2023) In casala “telenovela”, ha avuto finalmente l’epilogo con il centrocampista andrà a giocare in Arabia con l’Al Nassr, che pagherà il cartellino calciatore intorno ai 18 milioni di euro, che prenderà uno stipendio di 27 milioni annui (per tre stagioni). Nella giornata odierna, il croato ha fattonerazzurri perchè L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:pronto a rinnovare con i nerazzurri. La situazione Dove vedere Genoa –in diretta tv e streaming Cessione: novità molto importanti in arrivo Dove vedere-Milan streaming gratis derby OGGI LIVE e diretta tv Serie A ...

Condividi su: In casala 'telenovela', ha avuto finalmente l'epilogo con il centrocampista andrà a giocare in Arabia con l' Al Nassr , che pagherà il cartellino calciatore intorno ai 18 milioni di euro, che ...In molte sono alla finestra, anchee Milan. I nerazzurri hanno raggiunto l'intesa con l'Al - Nassr per la cessione die ora possono fare passi in avanti decisivi. " Voglio una squadra ...Ora, sarà l'Al Nassr ad avere il privilegio di godere delle straordinarie doti di, mentre i tifosi dell'dovranno accettare la sua partenza e guardare verso il futuro.

Inter, per Brozovic è finita: blitz a Parigi, visite mediche e firma Liberoquotidiano.it

Il centrocampista Marcelo Brozovic sta per trasferirsi all’Al-Nassr ma posta l’immagina di un circo su una storia Instagram. La trattativa è di nuovo saltataIl centrocampista croato approderà in Saudi Pro League a corte di Cristiano Ronaldo, raggiunto l’accordo per il trasferimento dall’Inter a cifre ritoccate Niente Barcellona o qualsiasi altra meta euro ...