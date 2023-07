Inter | Ausilio congela l’operazione Frattesi | adesso tutto su Lukaku | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 2 luglio 2023) 2023-07-01 23:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’ha scelto la strategia, con i proventi di Brozovic, e non solo con quelli, si andrà immediatamente dal Chelsea per provare a strapparglia condizioni favorevoli. Certo, basta prestiti,sarà necessario comprarlo, perché i “Blues” neanche si siedono ad ascoltare operazioni a matrice diversa dalla definitiva cessione. Magari passando da un prestito annuale, ma questa volta con obbligo. Tra i 35 e i 40 milioni di euro, la cifra che i nerazzurri sono disposti a mettere sul piatto. Da capire, invece, quanto la tirerà lunga il Chelsea, ma è improbabile la possibilità di spuntare un prezzo migliore. Almeno dall’. E dalle altre parti, almeno per, ...