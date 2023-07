Inghilterra-Portogallo oggi in tv | data | orario e diretta streaming Europei U21 2023

(Di domenica 2 luglio 2023) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv edi, match valevole per i quarti di finale degliUnder 21. La compagine britannica ha conquistato il primo posto nel proprio girone ottenendo il punteggio pieno e adesso vuole proseguire su questa strada tentando di conquistare il titolo. La squadra lusitana, dal suo canto, ha centrato i quarti soltanto all’ultima giornata e ora spera di cambiare marcia. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 2 luglio alle ore 18:00; latelevisiva sarà affia Rai Sport, mentre loa RaiPlay. LALA GUIDA COMPLETA TABELLONE E ACCOPPIAMENTI RISULTATI ...

... Gianfranco Benincasa ed Enrico Martello ore 17.15 Rubrica: L'uomo e Il mare a curaì di Giulio Guazzini ore 17:50 Calcio : C.ti Europei Under 21 Quarto di Finale 3(diretta) ...Si parte alle ore 18 con. Lineare il percorso degli inglesi che dopo aver fatto il pieno di successi nella fase a giorni hanno liquidato nell'ultima la Germania campione in ...Israele attende ora la vincente della sfida che domani metterà di fronte. Prima semifinale alle ore 18.00 di mercoledì 5 luglio allo stadio di Batumi. Rigori fatali ai ...

Inghilterra-Portogallo oggi in tv, Europei Under 21: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni OA Sport

Oggi si decideranno le altre due semifinaliste degli Europei Under21 che si stanno svolgendo tra Georgia e Romania. Alle ore 18.00 lo stadio Ramaz Shengelia di Kutaisi ospiterà lo scontro tra Inghilte ...Si completeranno oggi, domenica 2 luglio, i quarti di finale degli Europei Under 21 in corso di svolgimento in Georgia e Romania. Entrambe le partite saranno visibili sulla Rai. La prima partita odier ...