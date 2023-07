Informazione | le notizie politiche gridate e quelle economiche sussurrate

(Di domenica 2 luglio 2023) Complice il caldo, argomenti che riguardano in special modo gli italiani vengono espressi, sia a voce che per iscritto, con toni che vanno sopra o sotto le righe, quasi mai con quelli adatti alla bisogna.intonazioni poche volte sono casuali, ma il risultato di una forma di comunicazione messa a punto accuratamente, predisposta da chi, al momento, sta conducendo il gioco della guerra. Solo una premessa: chiodo scaccia chiodo si dice per un dolore che va ad aggiungersi a uno già esistente, facendo spostare l’attenzione di chi lo prova su di esso. Così il precedente passa in secondo piano e oltre con gradualità. Come è giusto che sia, attualmente l’attenzione del mondo è concentrata su Kiyw e Mosca, passando per Minsk in Bielorussia. Li sembra certo che si sia rifugiato il comandante omnibus più assetato di sangue di Dracula, dopo aver fatto “carne di porco”, come ...

