...cerca "assistenza che affermi il genere" di contattare il Dipartimento statale per l', la ... Poi c'è la "" verità sulla chirurgia per il cambio di sesso. Il rigetto Il contraccolpo ...... lasciando i familiari nello strazio di una perenne,, 'speranza'. I racconti della suafatta di giochi nei giardini vaticani o dell'adolescenza con la comitiva di coetanei in ...L'Herpes Zoster " noto anche come fuoco di Sant'Antonio " è una malattia debilitante ecausata dalla ri - attivazione dal virus della varicella, contratto solitamente durante l', ...

Infanzia dolorosa: 5 tratti della personalità che la indicano Vanity Fair Italia

Tendenza all’aggressività, incapacità di instaurare rapporti con gli altri, ma non solo. Le esperienze dolorose vissute nell’infanzia possono lasciare tracce diverse sulla personalità adulta. Ecco qu ...