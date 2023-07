IndyCar | Palou firma anche Mid-Ohio

Ancora un circuito stradale A due settimane dallo spettacolare successo di Alexnella cornice di Road America, latorna in pista questo weekend ancora una volta su un circuito stradale, passando dall'autentico scenario del Wisconsin a quello di Mid - Ohio . ...F1, sbarcherà la stella. . F1, si va verso l'accordo Hamilton - Mercedes. Tra Spagna e Canada Lewis Hamilton ha messo a segno due zampate da campione qual è, che portano così a tre i ...Alexarrivando da quattro anni dipotrebbe assolvere al ruolo di 'portabandiera' della massima formula automobilistica statunitense in F1, con la Haas che a sua volta potrebbe aumentare ...

Spain's Alex Palou won his third consecutive IndyCar race on Sunday, capturing the Indy 200 at Mid-Ohio to boost his season points lead.Palou's eighth career IndyCar victory stretched his lead in the ...Alex Palou continued his dominance of IndyCar at Mid-Ohio on Sunday, executing perfect strategy with a fast car to beat Chip Ganassi Racing teammate Scott Dixon by a wide margin for his third straight ...