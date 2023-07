Indiana Jones e il Quadrante del Destino e un finale che rispetta (e aspetta) i nostri ricordi

Leggi su movieplayer

(Di domenica 2 luglio 2023) Il tempo, la memoria, il sudore: vi spieghiamo perchée ildelè uncheil mito. Un'attesa sospirata, sognata, temuta. Mentrevamo l'anteprima mondiale di Cannes 2023, ci sentivamo proprio come un sudatissimo Dottorall'inizio de I predatori dell'arca perduta, quando si ritrova davanti l'iconico idolo d'oro. Lo studia, valuta il peso. Ad occhio, a sensazione. In mano un sacchetto di sabbia, che dovrebbe bilanciare il peso del prezioso tesoro. Quel Tempio peruviano, lo sa bene Indy, è pieno di trabocchetti, di pericoli, di trappole. Bisogna essere ponderati, senza farsi prendere dalla bramosia del momento. Un po' come la vita stessa: un passo alla volta, ma con quel pizzico di spregiudicatezza ...