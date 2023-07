Incidente nel barese | scontro frontale tra due auto | muore 22enne

(Di domenica 2 luglio 2023) Ferito l'altro conducente Un giovane di 22 anni è morto questa mattina verso le 6 sulla strada provinciale tra Monopoli e Conversano, in provincia di Bari nellotra duemobili. Il conducente dell’altra vettura è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. I due mezzi sono stati completamente distrutti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

