Incidente Laurentina | suv Tesla contromano | 20enne alla guida negativo ad alcol e droga Ipotesi velocità elevata Sequestrati i cellulari dei ragazzi a bordo

Impatto mortale sulla via, al chilometro 21, in direzione Pomezia: un 20enne alla guida di un suv Tesla , con cinque ragazzi a bordo , avrebbe imboccato la strada contromano e, pare a folle velocità , si sarebbe ...Una donna di 67 anni, Simona Cardone, è morta in unstradale avvenuto ieri a Roma sulla via. Secondo quanto ricostruito, un suv Tesla che procedeva contromano ha travolto una Lancia Y con a bordo la 67enne. Il conducente del suv è ...mortale su via, ancora sangue sulle strade di Roma. Lo schianto è avvenuto sabato 1 luglio pomeriggio, la vittima è una donna di 67 anni la cui Lancia Y è stata travolta da una ...

Incidente frontale sulla Laurentina, con la Tesla travolgono un'auto: morta una donna RomaToday

Cinque ragazzi contromano a bordo di un Suv Tesla hanno travolto una Lancia Y, uccidendo la donna al volante. L'ultimo, terribile, incidente sulle strade di Roma è avvenuto nel ...La vettura che viaggiava a velocità sostenuta sulla Laurentina ja invaso la corsia della lancia Y. Fatale lo schianto per la 67enne Simona Cardone ...