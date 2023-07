In Valle d’Aosta carceri sotto la soglia della capienza totale consentita

Leggi su leurispes

(Di domenica 2 luglio 2023) I passati anni di emergenza sanitaria ci hanno insegnato quanto sia difficile vivere reclusi entro le quattro muranostra dimora e quanta poca importanza sia stata data in Italia negli ultimi decenni al diritto alla salute. Eppure, per 57.230 detenuti (di cui 38.665 italiani) nelledi tutta Italia quello che per noi è ormai decorso rappresenta la loro quotidianità. Il lavoro presentato dall’Istituto Eurispes all’interno del Rapporto Italia 2023 si propone di affrontare il tema del diritto alla salute nelled’Italia, attingendo come fonti al MinisteroGiustizia e all’Osservatorio Antigone. Il lavoro propone una traiettoria attraverso alcuni indicatori che, sia a livello qualitativo che quantitativo, descrivono la vita all’interno dellee l’offerta di queste ultime in ...