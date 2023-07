E' ricoverato presso la struttura complessa didell'ospedale di Foligno in condizioni giudicate stabili dai sanitari ilMassimo Gubbini, caduto e travolto dal suo cavallo durante le prove della Quintana. Lo si apprende da un ......a Foligno ildel rione Giotti, Massimo Gubbini. Il fantino folignate, travolto dal cavallo con il quale stava girando in pista per le prove della Quintana, è nel reparto di. Il ...Infatti, già lo scorso 2 giugno sono stati insigniti del titolo di 'della Repubblica' per ... nelle manovre di, furono mandati in ospedale per l'effettuazione del tampone per ...

In rianimazione il cavaliere caduto durante prove Quintana - Cronaca Agenzia ANSA

E' ricoverato presso la struttura complessa di rianimazione dell'ospedale di Foligno in condizioni giudicate stabili dai sanitari il cavaliere Massimo Gubbini, caduto e travolto dal suo cavallo durant ...Sono gravi le condizioni in cui versa il cavaliere del Giotti, Massimo Gubbini, a seguito di un terribile incidente che si è verificato sabato sere durante le prove della Quintana. Il quarantenne è ri ...