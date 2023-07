In quattro sul monopattino sulla corsia dei bus Il video di questa follia è virale

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 2 luglio 2023) Insu unelettrico circolandopreferenziale. È l’ultima, pericolosa,messa in atto daragazzini a Roma. La scena è stata ripresapreferenziale per il trasporto pubblico in viale Eritrea ed è rimbalzata tra le chat di quartiere in undiventato: si vedono igiovanissimi pigiati sul, i piedi uno sull'altro nel...