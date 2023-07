In Francia quinta notte di scontri | situazione critica a Marsiglia | oltre 700 arresti

... un giovane di 17 anni a Nanterre, laè stata teatro di violente proteste. Durante lanotte di manifestazioni, si sono verificati scontri, saccheggi e danni alle proprietà in ...Si è conclusa lanotte di disordini in, dopo la morte del giovane Nahel, ucciso dalla polizia perché non si era fermato a un controllo mentre guidava un'auto senza patente. Secondo un bilancio ...Leggi Anche Scontri in, 1.300 fermi - Mobilitati 45mila agenti per la notte - Funerali di Nahel, in migliaia al corteo Leggi Anche, scontri a Nanterre al corteo per Nahel - Tensioni a Marsiglia, evacuato il porto - Indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato al 17enne Auto contro casa del sindaco, Borne: ...

Francia, quinta notte di scontri: oltre 700 arresti. La rivolta contagia la Svizzera. FOTO Sky Tg24

Quinta notte di disordini e scontri in Francia con oltre 700 arresti. Tensioni sugli Champs-Elysées a Parigi. Un'auto in corsa è stata lanciata contro l'abitazione del sindaco di L'Hay-les-Rose ...Quinta notte di disordini in Francia dopo l’uccisione del 17enne Nahel: gli arresti stavolta sono stati 719. Il bilancio del Ministero degli Interni, ancora provvisorio, elenca inoltre 45 feriti fra p ...