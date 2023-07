In Francia è rivolta di giovanissimi. Altri 700 arresti

A Parigi e nel resto dellanella notte ci sono stati comunque scontri. La polizia ha ... Lasta causando anche serie conseguenze agli impegni del presidente Macron che ha dovuto ...nel caos: è il risultato di anni di errori e follie sull'immigrazione Darmanin ha espresso ... Intanto lacontagia i Paesi vicini: scontro sono stati registrati a Losannaa, in Svizzera, ...Scontri, arresti, danni ai negozi: a Losanna oltre cento giovani hanno ripetuto il copione di questi ultimi giorni in, dove sono in corso violente proteste per l'uccisione del 17enne Nahel a Nanterre. La polizia ha disperso gruppi di persone incappucciate che lanciavano pietre. Sette gli arrestati, sei sono ..

Non accenna a placarsi la rivolta in Francia. Durante la notte scorsa ancora scontri, violenze e saccheggi. Un video diffuso sui social ...In Francia sono proseguite le violenze urbane connesse all'uccisione da parte della polizia del 17enne Nahel a Nanterre. Sono stati 719 i fermi effettuati nella quinta notte di disordini in varie citt ...