In Austria vince Verstappen davanti a Leclerc e Perez | Sainz 4°

Leggi su ildenaro

(Di domenica 2 luglio 2023) SPIELBERG () (ITALPRESS) – Maxil Gran Premio d’, al termine di una gara nella quale il numero uno della Red Bull ha anche dovuto inseguire – seppur per pochi giri – le due Ferrari. Primo posto per l’olandese, seguito dalla Ferrari di Charlese dall’altra Red Bull di Sergio. Quarta invece la Ferrari di Carlos, che chiude poco dietro il podio nonostante i cinque secondi di penalità per track limits. Gara positiva anche per la nuova McLaren, che si piazza quinta con Lando Norris, seguita da Fernando Alonso in Aston Martin e Lewis Hamilton in Mercedes. Ottavo e nono posto per George Russell (Mercedes) e Pierre Gasly (Alpine), con Lance Stroll (Aston Martin) che chiude la top ten dei piloti a punti in questo nono ...