La7.it - Grande paura in Canada per unche si è abbattuto su diverse città a nord di Calgary . La tromba d'aria, che ha innescato un allarme di emergenza in Alberta , ha colpito le città di ...La furia del vortice si abbatte sulla contea di Greenwood, nell'Indiana: un morto e un ...Diversi video pubblicati online mostrano un terrificanteche si è abbattuto domenica su una piccola città dell'Indiana, Greenwood, sparando in aria detriti e abbattendo decine di case. 26 giugno 2023

Impressionante tornado in Canada: feriti e case devastate TGLA7

Il ciclone, largo quasi 2 chilometri, ha attraversato la contea di Mountain View, a nord di Calgary, in Alberta ...Meteo Cronaca Diretta (Video): Sud Africa, impressionante Tornado provoca seri danni nella metropoli di Durban ...