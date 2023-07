Imprese | nasce lo sportello Claai al Consorzio Asi di Giugliano

Leggi su ildenaro

(Di domenica 2 luglio 2023) Si svolgerà lunedì 3 luglio, alle ore 10.30, presso la sede dellaa Napoli (piazza Garibaldi 49) la firma della convenzione tra l’Associazione dell’artigianato e della piccola e media impresa e ildi imprenditori della Zona ASI diper l’apertura di unodi consulenza per le. L’accordo si inserisce nelle iniziative che laha posto in essere, per ampliare la propria base associativa e assistere gli associati in maniera capillare sul territorio della Città Metropolitana di Napoli. Loavrà la durata di un anno a partire da giugno 2023 (si rinnoverà automaticamente per un altro anno) e avrà specifiche funzioni a beneficio delle aziende presenti all’interno delgiuglianese: un funzionario ...