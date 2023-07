Il workshop di Ruben Santopietro al Festival del Lavoro | un successo con oltre 200 partecipanti

...Danza 2023 per una nuova creazione coreografica internazionale) Tutti i livelli Il..." Sala d'Armi G VENERDÌ 21 LUGLIO 10.00 > 13.00 Arsenale " Sala d'Armi G Tenuti da Annie Hanauer e......Danza 2023 per una nuova creazione coreografica internazionale) Tutti i livelli Il..." Sala d'Armi G VENERDÌ 21 LUGLIO 10.00 > 13.00 Arsenale " Sala d'Armi G Tenuti da Annie Hanauer e...

Biennale Danza 2023 | I workshop della Biennale Danza 2023 La Biennale di Venezia

Samantha Bohrer, Tony Award nominee Johanna Day, Annie Golden, Nina Grollman, and John Pankow will be featured in Plunder and Lightning, the dark comedy about greed and the urgent power of love ...