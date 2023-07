Il trucco che i conducenti non vogliono farvi sapere | risparmierete una fortuna ogni volta che farete il pieno di carburante!

Leggi su oggi-notizie

(Di domenica 2 luglio 2023) Oggi Notizie I ministri sono pronti ad annunciare piani per un sistema di "controllo dei prezzi" dei distributori di carburante, che potrebbe far risparmiare agli automobilisti fino a 8 euro adrifornimento. Secondo FairFuelUK, attualmente i prezzi alla pompa sono fino a 5 euro più alti di quello che dovrebbero essere per un'auto a benzina e fino a 8 euro per un'auto diesel. La proposta è una risposta alle preoccupazioni che una riduzione di 5 centesimi in una tassa sul carburante non sia stata passata agli automobilisti. L'implementazione di un sistema simile in ha portato a una diminuzione dei prezzi. Di cosa parliamo in questo articolo... Azione per il controllo dei prezzi sui distributori di carburante Piani per obbligare i rivenditori a pubblicare i prezzi online Diminuzione dei prezzi della benzina grazie ad un sistema simile Costo attuale di un ...