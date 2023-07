Il punto di svolta Porro avverte Meloni | profezia sul futuro di FdI e non solo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 2 luglio 2023) La? Le Europee. Delineando presente edel governo, Nicolasi dice certo che non mancheranno sorprese. "L'esecutivo ha tutte le carte in regola per poter garantire. stabilità", premette il conduttore di Quarta Repubblica prima di fare appello alla semplificazione di regole, norme e comportamenti. Per, il governo sta lavorando a "misure di buonsenso ma non rivoluzionarie". D'altronde, spiega raggiunto dal Giornale.it, "abbiamo vincoli di bilancio fortissimi, quindi non è facile. Anzi, forse è addirittura impossibile, visto il debito che ci ritroviamo". Una cosa però è certa: il premier Giorgiaha la capacità di cambiare qualcosa. "Ildisaranno le europee. Saranno ancora più importanti delle politiche. Nel 2024 si ...