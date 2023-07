Il Psg svela la maglia da trasferta | doppio indizio di calciomercato | VIDEO

(Di domenica 2 luglio 2023) L’ultima stagione del Psg non è stata di certo all’altezza, la vittoria della Ligue 1 non può essere considerato un grande obiettivo e i tifosi sono delusi per il percorso in Champions League. Le ambizioni della dirigenza sono comunque importanti e la prossima stagione si preannuncia di alto livello. Nel frattempo la dirigenza ha presentato ladain occasione della ‘We run Paris’, la corsa di dieci km organizzata dal club francese: bianca con una fascia centrale effetto prisma, con i colori tradizionali del club. Ad indossarla anche campioni come Caster Semenya, Ladji Doucouré e Zoumana Camara. La seconda casacca dei campioni è caratterizzata da due colori: il rosso e il blu si fondono nella banda sul petto, creando un netto contrasto con il bianco dellastessa. Nella foto presenti Marco Verratti e Kylian ...

Bianca con una fascia centrale effetto prisma, con i colori tradizionali del club. Ilha lanciato la nuova maglia da trasferta per la prossima stagione, in occasione della 'We run Paris', la corsa di dieci km organizzata dal club francese. Ad indossarla anche campioni come Caster ...... vicino alle vicende di calciomercato del Real Madrid chequello che sarà il prossimo grande ...- Arrivano le ultimissime notizie di calciomercato sul futuro di Mbappe che può lasciare ile ...Calciomercato Napoli - Ultim'ora dalla capitale francese, con Le Parisien chela cifra richiesta dal Napoli per cedere Victor Osimhen al. Stando alle informazioni dei colleghi francesi, infatti, il club campione d'Italia ha fissato la base d'asta per l'attaccante ...

Psg svela la maglia da trasferta, Mbappè e Verratti testimonial - Calcio Agenzia ANSA

Parigi, 2 lug. – (Adnkronos) – Il Paris Saint-Germain ha presentato la seconda maglia per la stagione 2023/2024 in occasione della ‘We Run Paris – 10 km’, corsa podistica organizzata dal club parigino ...Bianca con una fascia centrale effetto prisma, con i colori tradizionali del club. Il Psg ha lanciato la nuova maglia da trasferta per la prossima stagione, in occasione della 'We run Paris', la corsa ...