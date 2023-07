Il piano di Putin per far saltare l' Europa | un clamoroso retroscena che riscrive tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 2 luglio 2023) «È una vendetta per quello che ho fatto. Sapevo che le multinazionali e il mondo della finanza britannica non me l'avrebbero fatta passare liscia». Così, su Twitter, Nigel Farage ha commentato la chiusura del suo conto in banca e il diniego ricevuto «da altri sette istituti di credito» alla sua richiesta di depositare altrove il suo denaro. Farage, 59 anni, è stato il leader dello UKIP (United Kingdom Indipendence Party) e per oltre due decenni uno dei più convinti sostenitori dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Obiettivo che, lui gli altri sostenitori della Brexit, hanno conseguito il 31 gennaio 2020 in seguito alla vittoria ottenuta nel referendum consultivo del 23 giugno 2016. «Un mese fa- spiega l'ex politico britannico che oggi conduce un talk show politico per la rete GB News - la banca mi ha chiamato per dirmi che il mio conto sarebbe stato chiuso nel giro di poche ...