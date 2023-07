Il passo indietro di Fratelli d’Italia | ritirata la mozione contro le carriere alias a scuola e all’università

(Di domenica 2 luglio 2023) Ladiper chiedere alla Regione di attivarsi per vietare nelle scuole la “carriera” saràe rinviata. La conferma arriva dal capogruppo di FdI al Pirellone Christian Garavaglia ed è riportata su Repubblica. Il Consiglio regionale avrebbe dovuto esaminare nelle prossime ore il testo presentato dal consigliere regionale di FdI lecchese Giacomo Zamperini. Prima di consegnare laZamperini aveva sostenuto che «la carrierarappresenta un grave pericolo in quanto cancella il vero significato del concetto di identità lanciando un messaggio sbagliato, secondo il quale ognuno potrebbe autodeterminare il proprio genere. In realtà, l’identità è innata in ogni persona con le proprie specificità e sensibilità, le quali devono ...

La mozione di Fratelli d'Italia per chiedere alla Regione di attivarsi per vietare nelle scuole la " carriera alias " sarà ritirata e rinviata. La conferma arriva dal capogruppo di FdI al Pirellone ...La rosa alla fine era molto ampia e non è stato neanche scelto un candidato proposto dalla Lega, ha fatto unanche se era la prima forza del centrodestra. Vorrei che la prossima volta ...Facendo prima un, bisogna tornare a Potenza Picena e all'inizio dell'indagine quando il numero di certificati di cittadinanza italiana aveva richiamato l'attenzione della procura per ...

Twitter, Musk fa un passo indietro: alzato il limite dei tweet leggibili ilGiornale.it

Max Verstappen in Austria diventa Max settebellezze per i 7 Gp vinti in stagione. Leclerc vive un weekend schizofrenico ma merita un 8,5 ...Il patron di Tesla cambia ancora, alzando di nuovo il limite dei tweet leggibili in un giorno Ancora cambiamenti su Twitter. Dopo l'annuncio di ieri relativo al limite di post leggibili in un giorno s ...