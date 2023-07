Il paradosso Farioli | il Nagelsmann italiano snobbato in casa | ma tiene lezioni in Europa

(Di domenica 2 luglio 2023) 34 anni e la panchina del Nizza: Francescoriparte dalla Ligue 1 dopo che in Italia nessuno gli ha dato una chance Francesco, il, a 34 anni diventa il nuovo tecnico del Nizza. Come riportato da Tuttosport, il tecnico che deve ancora finire il corso a Coverciano ed è stato rifutato dalla Sampdoria e dalla Salernitana è però molto ricercato all’estero. Ad inizio giugno è stato il relatore per gli allenatori del settore giovanile della Real Sociedad. Tra i suoi riferimenti ci sono Guardiola, De Zerbi (con cui ha collaborato al Sassuolo), Bielsa, ma anche Marcello Lippi.

