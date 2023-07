(Di domenica 2 luglio 2023) "Anche in questo periodo estivo non stanchiamoci di pregare per la, in modo speciale per il popolo ucraino, tanto provato. E non trascuriamo le altre guerre purtroppo spesso dimenticate, i ...

Tante guerre ci sono oggi! Interessiamoci di quello che accade, aiutiamo chi soffre,, perché la preghiera è la forza mite che protegge e sostiene il mondo". Così ilall'Angelus ha ...... Sua Beatitudine Theodoros ii,e Patriarca greco ortodosso di Alessandria e di tutta l'Africa. ...lo Spirito senza stancarci, invochiamolo gli uni per gli altri! E condividiamo ...È quanto si legge nel testo del discorso preparato e consegnato daFrancesco, in occasione ...lo Spirito senza stancarci, invochiamolo gli uni per gli altri! E condividiamo fraternamente ...

Il Papa, preghiamo per la pace, in Ucraina e nel mondo Euronews Italiano

All'Angelus l'invito a non stancarsi di pregare per la pace, ricordando anche le vittime delle guerre dimenticate che insanguinano il mondo. Il profeta ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...