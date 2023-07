Il Papa contro maghi | tarocchi e oroscopi | “I cristiani non credono alle superstizioni”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 2 luglio 2023) Città del Vaticano – “Il cristiano non crede, come la magia, le carte, glio cose simili. Tra parentesi: tanti, tantivanno a farsi leggere le mani: per favore!”. Affacciato su una rovente piazza San Pietro, colorata da 15mila fedeli,Francesco tuonai credentiche ricorrono alla magia o ai. L’occasione è il tradizionale Angelus domenicale, unico appuntamento pubblico del Pontefice in questo mese di luglio (leggi qui). Francesco commenta il brano odierno del Vangelo nel quale Gesù afferma: “Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta”. “Ma chi è il profeta?”, si interroga Bergoglio, prima di strigliare i cattolici che consultano i ...