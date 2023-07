Il Pantheon diventa a pagamento Quanto costa il biglietto

Leggi su iltempo

(Di domenica 2 luglio 2023) Nuova vita per ildi Roma, uno dei monumenti più visitati al mondo. Da lunedì 3 luglio l'ingresso al monumento si trasformerà a. Secondoprevisto dalla convenzione, firmata tra ministero della cultura e il Capitolo della basilica di Santa Maria ad Martyres-, sarà introdotto und'ingresso di importo non superiore a 5 euro, il cui ricavato sarà così ripartito: 70% in favore del MiC e 30% in favore della Diocesi di Roma. Saranno esentati dal, come già avviene per i musei, i minori di 18 anni, le categorie protette, i docenti che accompagnano le scolaresche mentre i ragazzi fino a 25 anni pagheranno appena 2 euro. Previsto l'accesso gratuito anche per i residenti nella Capitale. Il Ministero si farà carico delle spese di ...