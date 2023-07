(Di domenica 2 luglio 2023) Scopriamo chi è, il giovanedel Southampton che ha attirato l’attenzione del. CALCIOMERCATO. Ilè alla ricerca di un sostituto per Kim e sembra aver puntato gli occhi su, ilche sta incantando laLeague con le sue prestazioni nel Southampton. Ma chi è questo giovane talento che ha attirato l’attenzione del club azzurro?chi è ilche ha stregato ilè nato a ...

Il Napoli su Armel Bella-Kotchap: Ecco chi è il difensore tedesco che ha incantato la premier napolipiu.com

Il Napoli sta pianificando di fare almeno due acquisti prima del ritiro di Dimaro. Scopri quali sono i possibili nuovi volti che potrebbero arrivare.Nuovo nome in casa Napoli per il sostituto di Kim, in direzione Bayern Monaco. Si tratta del difensore del Southampton Armel Bella-Kotchap. Il ...