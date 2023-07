Il Napoli francese di Garcia | ecco Lopez e Tousart

Tanguy Ndombele lascia. Il centrocampistadice addio dopo una sola stagione e torna al Tottenham dopo non essere stato riscattato dagli azzurri. Ecco il suo messaggio di saluto ai tifosi su Instagram: 'Una ...- Dopo una sola stagione, Tanguy Ndombele saluta il. Il centrocampistarientra al Tottenham dopo il prestito di un anno in Italia, dove ha vinto lo scudetto insieme agli azzurri. Sui social Ndombele ha condiviso una dedica per il ...... dove il centrocampistaha annunciato di voler lasciare il Sassuolo, dando anche una traccia della trattativa in corso per passare al. Il 25enne centrocampista è nato a Marsiglia e ha ...

Striscione per Nahel sotto consolato francese di Napoli Agenzia ANSA

Il sostituto di Kim, il tormentone Osimhen, il rinnovo di Di Lorenzo, il «flirt» con Maxime Lopez oltre ai saluti di Giuntoli. Gli ingredienti ci sono tutti per infiammare la calda ..."In Italia sto molto bene, amo questo paese, parlo italiano, e ci sono grandi club e se posso andare in uno di questi club sarebbe il top. Mi piace molto anche un club del sud che mi ricorda molto Mar ...