Il modello Wagner si allarga. Ecco i contractor cinesi che imperversano in Africa

(Di domenica 2 luglio 2023) Le vicende belliche ucraine hanno reso celeberrimo in tutto il mondo il nome del gruppo, la più grande Private Military Company della federazione Russa, e quello del suo leader Yevgeny Prigozhin. Prima di arrivare in Ucraina e di guadagnarsi la luce della stragrande maggioranza dei riflettori mediatici la compagnia svolgeva la quasi totalità delle sue operazioni all’interno del continenteno, dal Sudan alla Libia, dal Mali alla Repubblica Centrna, arrivando fino al Madagascar. Ma la durezza degli scontri dell’Operazione Militare Speciale ha portato lo ‘Chef di Putin’ a rifocalizzare le sue attenzioni e le sue risorse sull’Europa, lasciando almeno temporaneamente in disparte l’ambizione di ulteriore espansione a sud del Mediterraneo. Tuttavia, le operazioni dellarallentano, a proliferare in ...

La compagnia delle Indie, 'inglesi' Dopo la rivoluzione francese che aveva esaltato i '...del XVIII secolo la Compagnia delle Indie orientali aveva già costituito reparti militari sul...... dal Consiglio Ue giunge l'impronta di un, basato sul viaggio a Tunisi di Giorgia Meloni, ... che ha portato players esterni come Cina ea ritagliarsi un ruolo primario in Sudan, ...Per Alina, Arya è un"feroce" di femminilità moderna. Ma da quando la Russia ha invaso l'...scorso fine settimana con l'insurrezione (fallita) di Yevgeny Prigozhin e i suoi paramilitari. ...

Il modello Wagner si allarga. Ecco i contractor cinesi che ... Formiche.net

Oltre a Mosca, anche Pechino sfrutta le proprie Private Military Companies per estendere la sua influenza sul continente ...Droni turchi utilizzati contro i mercenari nella zona del Paese controllata dal generale Haftar. La base è usata come hub per le operazioni dei mercenari in ...