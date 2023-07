Il mio amico mi ignora su WhatsApp da giorni - essere occupato non è scusa

Leggi su oggi-notizie

2 luglio 2023

Ti sei mai chiesto perché alcune persone impiegano così tanto tempo a rispondere ai messaggi, pur essendo costantemente attive sui social media? Questo è il dilemma che una donna si è posta, esprimendo la sua frustrazione nel vedere la sua amicare i suoi messaggi mentre posta selfie online. In un mondo in cuisempre connessi è diventato la norma, quali sono le scuse accettabili per non rispondere ai messaggi? Scopri cosa ne pensano le persone su questo argomento e se condividi la stessa opinione. Leggi l'articolo per saperne di più. Di cosa parliamo in questo articolo... La donna è arrabbiata perché la sua amica non risponde ai suoi messaggi Le persone trovano accettabilere i messaggi e passare tempo sui social media Chiede ad altre persone cosa ne pensano di coloro che rispondono lentamente ai ...