Il ministro Sangiuliano prende le distanze da Sgarbi | “Sessismo e turpiloquio sempre inammissibili”

Leggi su tpi

(Di domenica 2 luglio 2023) Illeda VittorioIldella Cultura Gennaroleda Vittorio, al centro delle polemiche per il suo intervento, ricco di volgarità, insulti, parolacce e battute sessiste, durante la serata inaugurale dell’Estate al Maxxi di Roma. “Sono dae categoricamente lontano da manifestazioni sessiste e dal, che giudicoe in ogni contestoe ancor più in un luogo di cultura e da parte di chi rappresenta le Istituzioni” ha dichiarato il, che ha scritto una lettera al presidente del Maxxi, Alessandro Giuli, per ...