Il Milan chiede un incontro per Frattesi | possibile sorpasso? ? Sky

Leggi su inter-news

(Di domenica 2 luglio 2023) Ilvuole provare a superare l’Inter per l’acquisto di Davide: i rossoneri hanno chiesto perciò un nuovoal Sassuolo. A riferirlo è Sky Sport.? ? Ilvorrebbe provare a superare la concorrenza dell’Inter, così come quella della Roma per Davide(vedi QUI). Per questo motivo ha chiesto al Sassuolo un nuovoper provare a imbastire un’operazione.che potrebbe esserci già domani. A riferirlo è Sky Sport, che poi comunica anche che l’Inter resta comunque in vantaggio per il centrocampista. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link ...