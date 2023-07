Il medico della Cgil accusato di violenza sessuale | lo scandalo che travolge il patronato di Bologna | «Siamo sconvolti»

Leggi su open.online

(Di domenica 2 luglio 2023) Onofrio Crapulli ha 70 anni, è un ortopedico in pensione ed è stato per anni convenzionato con ilInca, in via Marconi a. Proprio nei locali di quella struttura, nell’aprile dello scorso anno, stava facendo una visita infortunistica a una lavoratrice. La donna si era recata lì su indicazione del suo legale, per ottenere l’assicurazione Inail dopo un incidente sul lavoro avvenuto la settimana prima. A distanza di tre mesi da quella visita, e dopo essersi rivolta alla Casa delle Donne per ottenere supporto psicologico, il 16 giugno 2022 ha denunciato ilper. «Si tratta di fatti che, se confermati, sarebbero gravissimi e inaccettabili», ha commentato il segretario provinciale...