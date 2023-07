Il matrimonio bis di Annalisa a Tellaro | legata mano nella mano con il suo Francesco

Dopo ilcon Monfils e la gravidanza, mamma Elina è tornata competitiva: rivederla in ... A Wimbledon, per Lucrezia Stefanini è giunto il, e accanto alla qualificazione pure un sorteggio ......che Laura e Paolo hanno scritto e interpretato come promesse di vita il giorno del loro... UN BUON INIZIO è il brano scelto da Laura per ile per congedarsi dalla meravigliosa cornice di ......che Laura e Paolo hanno scritto e interpretato come promesse di vita il giorno del loro... Un buon inizio è il brano scelto da Laura per ile per congedarsi dalla meravigliosa ...

Il matrimonio bis di Annalisa a Tellaro: legata mano nella mano con ... Vanity Fair Italia

Dopo il rito religioso ad Assisi, una cerimonia laica in Liguria con molti invitati famosi. All'insegna della riservatezza ...Annalisa Scarrone, per tutti Annalisa, e Francesco Muglia si sono sposati. La cerimonia, dicono i beninformati, si è svolta con rito religioso nelle Basilica di San Francesco ad Assisi, in gran segret ...