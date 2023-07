Il M I D scrive ai ministri | “Avellino non è a misura di disabili”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 2 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSegnalazione, come annunciato in conferenza stampa con le opposizioni del Comune diqualche giorno fa e che inoltriamo alla stampa, indirizzata al Ministro delletà Locatelli, dell’Interno Piantedosi e del Vice Ministro alle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci, su barriere architettoniche nella città dicittà e la bocciata mozione in Consiglio Comunale. Di seguito riportiamo la lettera del M.I.D.: “Gentilidelletà, dell’Interno e Vice Ministro Politiche Sociali, are Giovanni Esposito cittadino contà della Città die allo stesso tempo Coordinatore Regionale del Movimento Italianodella Campania, portavoce per l’Italia e portavoce ...