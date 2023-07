Il grande caos delle API di Reddit

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 2 luglio 2023) Una piattaforma utilizzata da milioni di persone e uno dei punti di riferimento anche per gli sviluppatori di app. Ora, però, con la modifica “unilaterale”condizioni di utilizzoAPI disi è scatenato un vero e proprio putiferio. Da alcune settimane, infatti, all’interno del portale esue stanze (i sub) è scoppiata una polemica che ha provocato un dissesto sensibile nella percezione stessa dell’operato dei vertici. Perché per utilizzare – da terze parti – le Application Programming Interface viene richiesto un pagamento. API, cosa è successo e perché è scoppiato ilSubresi privati dai moderatori, pubblicazione contenuti non adatti ai minori che hanno provocato un calo di ingressi e di visite sulla ...