Il golden boy laziale sempre controcorrente

(Di domenica 2 luglio 2023) Malato da anni, vinse lo scudetto nel 1974. Il suo unico cruccio fu la Nazionale. Tocco di palla sublime e visione di gioco. Disse "no" alla Roma di Viola

Ildel calcio italiano è lui: Davide Frattesi. Tutte, ma proprio tutte lo vogliono. Il ds del Sassuolo Carnevali fa l'occhiolino a una e un sorriso a un'altra ma ancora non si sa dove giocherà ...Mai gol banali, mai interviste noiose, mai serate da dimenticare. Vincenzino D'Amico era così, in campo e fuori. Un personaggio border line nel mondo del calcio sempre omologato, un campione sui ...Se be va un altro pezzo della storia del calcio, ildi quella Lazio magica.

Vincenzo D'Amico è morto, il Golden Boy della Lazio aveva 68 anni. Da tempo era malato di tumore. Chi era ilmattino.it

La scomparsa di Vincenzo D'Amico ha lasciato un vuoto grandissimo nel mondo biancoceleste. Il 'Golden Boy' della squadra di Maestrelli si è spento a 68 anni e in tantissimi ...Spopolano i commenti dei tifosi dell'Inter: il nome in auge per il mercato dell'Inter è diventato Samardzic, centrocampista 21enne dell'Udinese ...