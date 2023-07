Il funerale di Nahel M

Migliaia aldi. Macron, visita in Germania rinviata A comunicare la decisione di Macron di rinviare la visita in Germania è stata la presidenza tedesca, che ha diffuso questo ...Nella notte oltre 400 arresti ma il ministero degli Interni ha fatto sapere che la situazione è più ......per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Continuano le proteste in Francia per la morte del 17enne, ucciso martedì scorso da un poliziotto. Questo pomeriggio si è tenuto ildel ...

Nahel, migliaia ai funerali a Nanterre. «Vogliamo giustizia». Slogan e cartelli, tanti in motorino ilmessaggero.it

In Francia sono proseguite le violenze urbane connesse all'uccisione da parte della polizia del 17enne Nahel a Nanterre. Sono 486 gli arresti effettuati nella quinta notte di disordini in varie città, ...A Nanterre è forse il momento più calmo da cinque giorni: il funerale di Nahel. La cerimonia secondo il rito musulmano si è svolta ieri a metà giornata. Vicino alla ...