Il flauto è magico ma a qualcuno va di traverso

(Di domenica 2 luglio 2023) Olena Kocherga era una star della musica classica nella sua Zaporizhzhia. Poi l’invasione russa, i bombardamenti vicino alla centrale nucleare, la fuga. Ha trovato rifugio in Italia, a Macerata, che le sta dando la possibilità di suonare. Ma non tutti la sostengono. E, forse, le motivazioni non sono puramente artistiche. Arrivando a Macerata s’incontra un monumento inconsueto: lo Sferisterio. Pare una plaza de toros, ma non si fanno corride. Lo costruirono «cento consorti» (persone particolarmente abbienti di allora) a «ornamento e diletto della città». Ci si giocava la «palla al bracciale», sport eternato da Giacomo Leopardi con l’ode a un vincitore del pallone, poi quello spazio armonico e immenso è diventato il teatro lirico all’aperto più famoso dopo Verona. C’è anche un cartello: città della pace. Ora ildi Olena Kocherga, fuggita dalle bombe russe che ...

Altra speciale iniziativa che vede protagonisti i bimbi dell'asilo nido di Ceriale "Il". Oggi, giovedì 29 giugno, alle ore 16.30, presso la nuova Sala Polivalente in via Primo Maggio 22 lo "Spazio Zerosei" si mette in mostra. Sarà presentato, infatti, il percorso di ...Ceriale. Altra speciale iniziativa che vede protagonisti i bimbi dell'asilo nido di Ceriale "Il".... e un ritorno alla Metropolitan Opera per interpretare sia Belcore in L'Elisir d'amore che Papageno ne Il, nella rinomata produzione di Julie Taymor. Negli Stati Uniti, inoltre, fa ...

Lunghi applausi ed emozioni alla prima rappresentazione dello ... Macerata Opera Festival

Burattini, figura, narrazione e cantastorie. Il filo conduttore è il mondo magico e fiabesco Santa Margherita – Nel calendario degli eventi estivi torna una rassegna che ormai è un classico di Santa M ...LECCE - "Sfumature Sonore" è il titolo del concerto che lunedì 3 luglio, nella Sala Giardino di Via Lino Suppressa a Lecce, proporranno due salentine ...