Il cane non smette di abbaiare nel cuore della notte | poi la scoperta choc | “C’è un alligatore nel nostro soggiorno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 luglio 2023) Quando sono stati svegliati neldal loroche abbaiava insistentemente, il primo pensiero è stato che ci fossero dei ladri in casa. Così, con cautela, si sono alzati e sono andati a vedere cosa stesse succedendo in salotto. Una volta accesa la luce, però, hanno fatto unasconvolgente: proprio in mezzo alc’era undi un metro e mezzo. È quanto successo ad una famiglia americana che ha subito lanciato l’allarme chiamando la polizia che, una volta sul posto, ha allertato gli agenti del Louisiana Department of Wildlife and Fisheries, che hanno catturato il grande rettile e l’hanno liberato nel suo habitat. La scena è stata immortalata in questo video diventato virale sul web. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.