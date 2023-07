Il calendario nero degli scioperi | i giorni da evitare per le ferie | segnateveli

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 2 luglio 2023) Il biglietto in mano, la valigia accanto alla panchina del gate, le dita impazienti che tamburellano sull'orologio: ché tu sei già in “modalità vacanza”, ma sei ancora fermo agli imbarchi. L'aereo è in ritardo: un'ora, due. A-causa-dello-sciopero-questo-volo-è-stato-cancellato-ci-scusiamo-per-il-disagio. Prepariamoci, perché l'estate del 2023 si preannuncia una via crucis di passione alla banchina, al check-in e pure alla stazione dei bus. Un assaggio di quel che ci aspetta in questo luglio (“col bene che ti voglio”) l'abbiamo avuto il mese scorso: secondo l'Eurocontrol, che è il servizio di monitoraggio dell'aviazione civile e militare europea, solo tra il 15 e il 21 giugno scorsi, ossia una settimana fa, meno di sei aerei su dieci sono decollati in orario e poco più di sei (sempre su dieci) sono atterrati rispettando i tempi dello sbarco. Dati sensibilmente peggiori (del 9%) rispetto ...